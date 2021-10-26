Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli yakalandı - Haberler
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Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli yakalandı

AA / Murat Asil - Haberler | Güncel
Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli yakalandı

Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 zanlı gözaltına alındı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Melikgazi ve Kocasinan ilçelerinde belirlenen 3 adrese operasyon düzenleyen ekipler, 16 şüpheliyi gözaltına aldı.

İkametlerde ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 35,55 gram metamfetamin, 12,80 gram kannobinoid maddesi ele geçirildi.

Şüphelilerden 13'ü "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan haklarında işlem yapılarak salıverildi, 3'ünün emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli yakalandı

AA / Murat Asil - Son Dakika Haberleri
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