Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
AA / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel
Kayseri'de evinde Hint keneviri bulunan zanlı gözaltına alındı.
KAYSERİ (AA) - Kayseri'de evinde Hint keneviri bulunan zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanların tespitine yönelik çalışmalar kapsamında Yahyalı ilçesinde yaşayan F.K'nin evinde arama yaptı.
Aramada 4 kök Hint keneviri ve 1 hassas terazi ele geçirildi.
Şüpheli F.K, gözaltına alındı.
AA / Esma Küçükşahin - Son Dakika Haberleri