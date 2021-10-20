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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 2 kişiye işlem yapıldı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 2 kişiye işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte yapılan çalışmalarda; 2 şahıstan 6 gram sentetik kannobinoid ve 0,77 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişiye 'uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak' 1 kişiye ise 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan işlem yapıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğünce, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülen faaliyetlerin, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi. - KAYSERİ

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