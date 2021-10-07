Kayseri'de tütün kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Haberler
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Kayseri'de tütün kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel
Kayseri'de tütün kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Kayseri'de polis tarafından düzenlenen operasyonda 620 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de polis tarafından düzenlenen operasyonda 620 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2 şüphelinin gümrük kaçağı boş makaronları ve tütünleri kent merkezindeki bir adreste depolandıklarını ve buradan piyasaya sürdüklerini tespit etti.

Bu kapsamda bir iş yerine ve ikamete düzenlenen operasyonda 6 milyon 800 bin boş makaron ve 620 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Operasyonda, 2 zanlı gözaltına alındı.

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Son Dakika Haberleri
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