Kayseri'de tilkiler havadan atılan tabletlerle aşılanıyor

KAYSERİ (AA) - ? Kayseri'de doğal ortamlarında yaşayan tilkiler, uçakla atılan tabletlerle aşılanıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün internet sitesinden alınan bilgiye göre, Tarım ve Orman Bakanlığı yaban hayatında kuduz hastalığıyla mücadele amacıyla "Kuduza karşı oral aşı temini" adlı AB projesini yürütüyor.

Proje kapsamında yaban hayatı kaynaklı kuduz hastalığının görüldüğü 26 ilde, 225 bin kilometrekare alanda yılda iki defa olmak üzere havadan aşılama çalışması yürütülüyor. Bu iller arasında yer alan Kayseri'de de 18-22 Ekim'de tilkiler için havadan aşılama yapılıyor.

Alüminyum folyo ile kaplanmış yemin ortasındaki tablet şeklindeki aşılar, tilkilerin doğal ortamlarına havadan bırakılıyor.

Tilkiler, balık, parafin ve yağla kaplı olan yemlerin kokusunu uzak mesafelerden bile alabiliyor.

Tilki yemi yerken dişleri ile aşının içinde bulunduğu kapsül patlıyor, aşı ağız boşluğuna yayılıyor ve tilkiler de hastalığa karşı bağışıklık oluşuyor.

Vatandaşların aşı yemlerine kesinlikle dokunmamaları, aşı yemlerini bahçelerinde bulanların direkt temastan kaçarak bir eldivenle alıp, imha edilmesi için veteriner hekime veya sağlık tesisine götürmeleri gerekiyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, AA muhabirine, kent genelinde tilkilere karşı havadan aşılama yapıldığını belirtti.

Tilkilerin kuduz hastalığına karşı aşılandığını aktaran Şahin, tilki ısırmasıyla karşı karşıya kalan hem ahır hayvanlarını hem de insanları korumayı amaçladıklarını ifade etti.

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