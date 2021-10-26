Kayseri'de terör operasyonunda Suriye uyruklu şüpheli yakalandı - Haberler
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Kayseri'de terör operasyonunda Suriye uyruklu şüpheli yakalandı

AA / Murat Asil - Haberler | Güncel
Kayseri'de terör operasyonunda Suriye uyruklu şüpheli yakalandı

Kayseri'de terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyonda Suriye uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyonda Suriye uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince Melikgazi ilçesinde bir adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG üyesi olduğu öne sürülen Suriye uyruklu A.E. gözaltına alındı.

Şüphelinin ev ve iş yerinde yapılan aramada dijital materyaller ele geçirildi.

A.E'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / Murat Asil - Son Dakika Haberleri
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