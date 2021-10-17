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Kayseri'de TEMAD'ın 37. Kuruluş Yıldönümü ve Astsubaylar Günü kutlandı

AA / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel
Kayseri'de TEMAD'ın 37. Kuruluş Yıldönümü ve Astsubaylar Günü kutlandı

Kayseri'de, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneğinin (TEMAD) 37. Kuruluş Yıldönümü ve Astsubaylar Günü kutlandı.

ÇELEBİ, KIRIKKALE (AA) - Kayseri'de, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneğinin (TEMAD) 37. Kuruluş Yıldönümü ve Astsubaylar Günü kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Burada konuşan TEMAD Kayseri İl Başkanı Abdullah Çelebi, 18 yaşında ettikleri yemine sadık kalarak gerek vatanın her karış toprağında gerekse yurt dışında görev yapıp bu kutsal vazifeyi tamamlayanlara selamlarını iletti.

Barışta vatana sahip çıkan çok olsa da kendilerinin her zaman vatana sahip çıktıklarını, çıkmaya da devam edeceklerini belirten Çelebi, vatanın birliğine ve hürriyetine hizmet etmenin kendileri için şeref olduğunu kaydetti.

Büyük bir aile oldukların vurgulayan Çelebi, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan uğruna savaşıp ebediyete intikal eden şehitlere, gazilere ve Vecihi Hürkuş'tan Ömer Halisdemir'e tüm astsubaylara, onların yakınlarına Allah'tan rahmet diledi.

Program, dernek üyelerinin ellerinde Türk bayrakları ile toplu fotoğraf çektirmesinin ardından sona erdi.

AA / Ramazan Kaya - Son Dakika Haberleri
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