Kayseri'de telefon kaçakçısı 1 şahıs yakalandı - Haberler
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Kayseri'de telefon kaçakçısı 1 şahıs yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kayseri'de telefon kaçakçısı 1 şahıs yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda telefon kaçakçılığı yapan 1 şahıs yakalandı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda telefon kaçakçılığı yapan 1 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından kent genelinde kaçakçılık suçlarına yönelik yapılan operasyonda, durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 24 adet kaçak telefon ele geçirildi.

Ekipler tarafından bulunan telefonlara el konulurken, araç sürücüsü de gözaltına alınarak işlemlerinin yapılması için karakola götürüldü. - KAYSERİ

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