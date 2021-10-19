Kayseri'de tabancayla vurulan kişi yaralandı

KOCASİNAN, KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde bir şüpheli tartıştığı kişiyi tabancayla vurarak yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Sahabiye Mahallesi Ahmetpaşa Caddesi'ndeki A.O.Y, henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı Y.G'yi tabancayla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri çağrıldı.

Yaralı Y.G. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis merkezine giderek teslim olan şüphelinin, eski Sarıoğlan belediye başkanı olduğu öğrenildi.