Kayseri'de tabancayla vurulan kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri'de tabancayla vurulan kişi yaralandı

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel
Kayseri'de tabancayla vurulan kişi yaralandı

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde bir şüpheli tartıştığı kişiyi tabancayla vurarak yaraladı.

KOCASİNAN, KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde bir şüpheli tartıştığı kişiyi tabancayla vurarak yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Sahabiye Mahallesi Ahmetpaşa Caddesi'ndeki A.O.Y, henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı Y.G'yi tabancayla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri çağrıldı.

Yaralı Y.G. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis merkezine giderek teslim olan şüphelinin, eski Sarıoğlan belediye başkanı olduğu öğrenildi.

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Son Dakika Haberleri
Yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, kamyonet çarpması sonucu öldü

Yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, kamyonet çarpması sonucu öldü

 Tandıra gömülü halde cesetleri bulunan çiftin oğulları: Amcam, ailemi katlettiği evde beni de öldürmek istedi

Tandıra gömülü halde cesetleri bulunan çiftin oğulları: Amcam, ailemi katlettiği evde beni de öldürmek istedi

 Son dakika haberi! Aydın'da 16 yaşındaki genç bıçakla öldürüldü

Son dakika haberi! Aydın'da 16 yaşındaki genç bıçakla öldürüldü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title