Kayseri'de Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı firari hükümlü yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmesi hapis cezası bulunan firari hükümlü gözaltına alındı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Suriye'deki faaliyetlerinden dolayı 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ö'nün Selçuklu Mahallesi'ndeki bir adreste olduğunu belirledi.

Ekiplerin düzenlediği operasyonla yakalanan firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.