Kayseri'de Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı firari hükümlü yakalandı - Haberler
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Kayseri'de Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı firari hükümlü yakalandı

AA / Murat Asil - Haberler | Güncel
Kayseri'de Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı firari hükümlü yakalandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmesi hapis cezası bulunan firari hükümlü gözaltına alındı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmesi hapis cezası bulunan firari hükümlü gözaltına alındı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Suriye'deki faaliyetlerinden dolayı 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ö'nün Selçuklu Mahallesi'ndeki bir adreste olduğunu belirledi.

Ekiplerin düzenlediği operasyonla yakalanan firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

AA / Murat Asil - Son Dakika Haberleri
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