Kayseri'de suçüstü yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Haberler
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Kayseri'de suçüstü yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel
Kayseri'de suçüstü yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Kayseri'de hırsızlık suçundan aranan ve motosiklet çalmaya çalışırken suçüstü yakalanan zanlı tutuklandı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de hırsızlık suçundan aranan ve motosiklet çalmaya çalışırken suçüstü yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, 9 ayrı hırsızlık suçundan aranan O.K'nin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Polis ekipleri zanlıyı Kocasinan ilçesinde motosiklet çalmaya çalışırken suçüstü yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Son Dakika Haberleri
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