Kayseri'de su şebekesi kazısında insan iskeleti çıktı

KOCASİNAN, KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su Ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen hat yenileme çalışmasında insan iskeleti bulundu.

Kocasinan ilçesine Sahabiye Mahallesi Boylar Sokak'ta KASKİ ekiplerince yapılan kanal yenileme çalışması sırasında insan kemiklerinde rastlandı.

Bulunan kemiklerinden örnek alan yetkililer tarihi bir mahalle olan bölgede kemiklerin eski bir mezarlıktan çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.