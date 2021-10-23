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Kayseri'de su şebekesi kazısında insan iskeleti çıktı

AA / Murat Asil - Haberler | Güncel
Kayseri'de su şebekesi kazısında insan iskeleti çıktı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen hat yenileme çalışmasında insan iskeleti bulundu.

KOCASİNAN, KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su Ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen hat yenileme çalışmasında insan iskeleti bulundu.

Kocasinan ilçesine Sahabiye Mahallesi Boylar Sokak'ta KASKİ ekiplerince yapılan kanal yenileme çalışması sırasında insan kemiklerinde rastlandı.

Bulunan kemiklerinden örnek alan yetkililer tarihi bir mahalle olan bölgede kemiklerin eski bir mezarlıktan çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

AA / Murat Asil - Son Dakika Haberleri
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