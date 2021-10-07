Kayseri'de sosyal medyada PKK/KCK/YPG'nin propagandasını yapan şüpheli yakalandı - Haberler
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Kayseri'de sosyal medyada PKK/KCK/YPG'nin propagandasını yapan şüpheli yakalandı

AA / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel
Kayseri'de sosyal medyada PKK/KCK/YPG'nin propagandasını yapan şüpheli yakalandı

Kayseri'de sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK/YPG'nin propagandasını yapan zanlı gözaltına alındı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK/YPG'nin propagandasını yapan zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK/KCK/YPG'nin eylem ve faaliyetlerini engellemek amacıyla çalışma başlattı.

Bu kapsamda sosyal medyada PKK/KCK/YPG'ye ait paylaşımlarla örgüt propagandası yaptığı tespit edilen zanlı, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

AA / Ramazan Kaya - Son Dakika Haberleri
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