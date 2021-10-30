Kayseri'de silahlı kavga: 1 ağır yaralı - Haberler
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Kayseri'de silahlı kavga: 1 ağır yaralı

Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Haberler | Güncel
Kayseri'de silahlı kavga: 1 ağır yaralı

KAYSERİ'de evde arkadaşlarıyla çıkan kavgada tabancayla vurulan O.A., ağır yaralandı.

KOCASİNAN, KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ'de evde arkadaşlarıyla çıkan kavgada tabancayla vurulan O.A., ağır yaralandı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Yeşil Mahalle Cumali Sokak'ta meydana geldi. O.A. ile B.B.Ö. ve M.F.Ö. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada O.A., tabancayla başından vuruldu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralı O.A.'yı Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. B.B.Ö. ve M.F.Ö. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.


Kayseri'de silahlı kavga: 1 ağır yaralı

Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Son Dakika Haberleri
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