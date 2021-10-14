Kayseri'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü
AA / Murat Asil - Haberler | Güncel
Kayseri'nin Develi ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Develi ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Ali Kaya yönetimindeki 38 LA 729 otomobil, Şahmelik Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.
Durumun bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
112 Acil Servis ekipleri sürücünün olay yerinde yaşamını yitirdiği belirledi.
AA / Murat Asil - Son Dakika Haberleri