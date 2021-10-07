Kayseri'de polis ekiplerinden sokak hayvanlarına yem ve mama desteği

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de polis ekipleri, sokak hayvanları için yem ve mama bıraktı.

Kayseri Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri kapsamında sokak hayvanlarını unutmadı.

Ekipler, Cumhuriyet Meydanı'ndaki belirli noktalara köpek, kedi ve kuşların beslenmesi için yaklaşık 100 kilogram yem ve mama bıraktı.

Polisler, çocuklarla beraber güvercinlere yem de attı.

Etkinlikte, bilgilendirici broşürler de dağıtıldı.