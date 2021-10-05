Kayseri'de pipet içerisine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi - Haberler
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Kayseri'de pipet içerisine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi

AA / Ergün Haktanıyan - Haberler | Güncel
Kayseri'de pipet içerisine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi

Kayseri'deki uyuşturucu operasyonunda, pipet içerisine konulmuş uyuşturucu madde ele geçirildi.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'deki uyuşturucu operasyonunda, pipet içerisine konulmuş uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik 2 ay süreli ve takipli operasyon düzenledi.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, pipet içerisine özel yapılmış 23 fişek halinde satışa hazır 10,20 gram sentetik uyuşturucu, paketlemek için kesilmiş folyo, bir tabanca ile şarjörü ve 4 sikke ele geçirdi.

Ekipler, R.H. ile M.S. isimli şüphelileri gözaltına alırken, bir kişiye de uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yaptı.

AA / Ergün Haktanıyan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kayseri'de pipet içerisine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi - Haberler
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