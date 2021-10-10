Kayseri'de ölen köpeğin gömüldüğü çukur cinayet şüphesiyle açıldı - Haberler
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Kayseri'de ölen köpeğin gömüldüğü çukur cinayet şüphesiyle açıldı

AA / Ergün Haktanıyan - Haberler | Güncel
Kayseri'de ölen köpeğin gömüldüğü çukur cinayet şüphesiyle açıldı

Kayseri'de ölen köpeğin gömüldüğü çukur cinayet şüphesiyle açıldı.

KOCASİNAN, KAYSERİ (AA) - Kayseri'de ölen köpeğin gömüldüğü çukur cinayet şüphesiyle açıldı.

Kocasinan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi Bulgurcu Sokak'taki müstakil evin bahçesinde kazılan çukura bir şeyler gömüldüğünü ve çevresinin taşlarla dizildiğini gören mahalle sakinleri, cinayet olabileceğini değerlendirerek durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, evin bahçesinde yeni kazılmış küçük bir çukur tespit etti.

Bir süre sonra evine gelen Yusuf Karagöz, polislere kazdığı çukura kalp yetmezliği nedeniyle ölen köpeğini gömdüğünü söyledi.

Bunun üzerine yeniden açılan çukurda ölen köpeğin çıkması üzerine ekipler, Karagöz'e, hayvan itlafı durumlarında belediyeden destek alabileceği uyarısında bulundu.

Çukurun yeniden kapatılmasının ardından ekipler bölgeden ayrıldı.

Kayseri'de ölen köpeğin gömüldüğü çukur cinayet şüphesiyle açıldı

Kayseri'de ölen köpeğin gömüldüğü çukur cinayet şüphesiyle açıldı

Kayseri'de ölen köpeğin gömüldüğü çukur cinayet şüphesiyle açıldı

AA / Ergün Haktanıyan - Son Dakika Haberleri
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