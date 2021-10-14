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Kayseri'de okul servisleri denetlendi

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Kayseri'de okul servisleri denetlendi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri tarafından okul servislerine denetim gerçekleştirildi.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri tarafından okul servislerine denetim gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kentin belirli bölgelerindeki uygulama noktalarında gerçekleştirdikleri yol kontrollerinde okul servis araçlarını denetledi. Kural ihlallerini önlemeye yönelik yapılan denetimlerde ekipler, sürücülerin aşı kartı kontrolleri ve uygunluk belgesi kontrolleri yapıldı. Servis araçlarında ise emniyet kemeri, dezenfektan ve servis rehberi kontrolü yapan ekipler, sürücüleri kurallara uymaları noktasında uyarılarda bulundu.

Ekiplerce yüz yüze eğitime geçilmesinden bu yana yapılan denetimlerde, 2 bin 633 araç kontrol edilirken bunlardan 482'sine ceza yazıldı, 19'u ise trafikten men edildi. Ceza yazılan araçlardan 7 tanesine 'taşıma sınırı üzerinde yolcu almak' maddesinden işlem uygulandığı öğrenildi.

(Eren Kan-İHA)

Kayseri'de okul servisleri denetlendi

Kayseri'de okul servisleri denetlendi

Kayseri'de okul servisleri denetlendi

Kayseri'de okul servisleri denetlendi

Kayseri'de okul servisleri denetlendi

Kayseri'de okul servisleri denetlendi

Kayseri'de okul servisleri denetlendi

Kayseri'de okul servisleri denetlendi

Kayseri'de okul servisleri denetlendi

Kayseri'de okul servisleri denetlendi

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