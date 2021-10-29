Kayseri'de öğrenciler 29 Ekim'de tramvayda İstiklal Marşı okudu - Haberler
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Kayseri'de öğrenciler 29 Ekim'de tramvayda İstiklal Marşı okudu

AA / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel
Kayseri'de öğrenciler 29 Ekim'de tramvayda İstiklal Marşı okudu

Kayseri'nin Talas ilçesinde öğrenciler, tramvayda İstiklal Marşı okudu.

TALAS, KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Talas ilçesinde öğrenciler, tramvayda İstiklal Marşı okudu.

Talas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları dolayısıyla Cemil Baba Tramvay Durağı'ndaki vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı.

Yalçın ve beraberindeki öğrenciler ile öğretmenler, durakta tramvaya bindi.

Öğrenciler, sırayla ayağa kalkıp İstiklal Marşı'nın ilk iki kıtasının birer mısrasını okudu.

Onuncu kıta ise Yalçın, öğrenciler ve tramvaydaki vatandaşlar tarafından birlikte seslendirildi.

AA / Esma Küçükşahin - Son Dakika Haberleri
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