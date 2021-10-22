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Son dakika haberleri... Kayseri'de müstakil evde yangın: 1 ağır yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Kayseri'de müstakil evde yangın: 1 ağır yaralı Yangında mahsur kalan genç kızı itfaiye ekipleri çıkardı Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 2 katlı müstakil evde çıkan yangında evde mahsur kalan genç kız çıkan dumandan zehirlenerek ağır yaralandı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de müstakil evde yangın: 1 ağır yaralı

Yangında mahsur kalan genç kızı itfaiye ekipleri çıkardı

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 2 katlı müstakil evde çıkan yangında evde mahsur kalan genç kız çıkan dumandan zehirlenerek ağır yaralandı. İtfaiye ekiplerinin kapıyı kırarak evden çıkardığı genç kız, tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Hürriyet Mahallesi Sardunya Sokak üzerinde meydana gelen olayda, 2 katlı müstakil evde henüz bilinmeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Evden çıkan dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, evin kapısını kırarak içeri giren itfaiye ekipleri, K.E.'yi yerde yatarken buldu. Çıkan dumandan zehirlenerek ağır yaralanan K.E., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İtfaiye ekipleri de evde çıkan yangını söndürdü.

Polis ekipleri de evde inceleme yaparken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberleri... Kayseri'de müstakil evde yangın: 1 ağır yaralı

Son dakika haberleri... Kayseri'de müstakil evde yangın: 1 ağır yaralı

Son dakika haberleri... Kayseri'de müstakil evde yangın: 1 ağır yaralı

Son dakika haberleri... Kayseri'de müstakil evde yangın: 1 ağır yaralı

Son dakika haberleri... Kayseri'de müstakil evde yangın: 1 ağır yaralı

Son dakika haberleri... Kayseri'de müstakil evde yangın: 1 ağır yaralı

Son dakika haberleri... Kayseri'de müstakil evde yangın: 1 ağır yaralı

Son dakika haberleri... Kayseri'de müstakil evde yangın: 1 ağır yaralı
İhlas Haber Ajansı / Ali Göç - Son Dakika Haberleri
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