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Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı

AA / Hakan Can Şahin - Haberler | Güncel
Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, H.K. idaresindeki 01 AGP 127 plakalı kamyonet, Kıbrıs Caddesi'nde seyir halindeyken devrildi.

Kazada sürücünün yanı sıra araçta bulunan A.A, E.A, H.A, C.A. ve F.A. yaralandı.

Yaralılar, Yeşilhisar Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı.

AA / Hakan Can Şahin - Son Dakika Haberleri
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