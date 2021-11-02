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Kuyuya düşen keçi 4 saatte kurtarıldı

AA - Haberler | Güncel

Kayseri'de su kuyusuna düşen keçi, itfaiye ekiplerinin 4 saat süren çalışması sonucu kurtarılarak sahibine teslim edildi.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de su kuyusuna düşen keçi, itfaiye ekiplerinin 4 saat süren çalışması sonucu kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İncesu ilçesi Karahöyük Mahallesi'nde yaşayan Tarık Özdil, su kuyusuna düşen keçisinin kurtarılması için itfaiyeden yardım istedi.

Bölgeye giden ekipler, bir itfaiye erini halatla 30 metrelik kuyuya sarkıttı. Yaklaşık 4 saat süre çalışma sonucu kurtarılan ve yara almadığı öğrenilen keçi, sahibine teslim edildi.

Kurtarma çalışmaları kamerayla kaydedildi.

Kuyuya düşen keçi 4 saatte kurtarıldı

Kuyuya düşen keçi 4 saatte kurtarıldı

Kuyuya düşen keçi 4 saatte kurtarıldı

AA - Son Dakika Haberleri
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