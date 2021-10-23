Kayseri'de kumar oynayan 12 kişiye 16 bin 32 lira ceza - Haberler
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Kayseri'de kumar oynayan 12 kişiye 16 bin 32 lira ceza

AA / Murat Asil - Haberler | Güncel
Kayseri'de kumar oynayan 12 kişiye 16 bin 32 lira ceza

Kayseri'de iki iş yerinde kumar oynayan 12 kişiye 16 bin 32 lira para cezası uygulandı.

KOCASİNAN, KAYSERİ (AA) - Kayseri'de iki iş yerinde kumar oynayan 12 kişiye 16 bin 32 lira para cezası uygulandı.

Kocasinan ilçesinde iki iş yerinde kumar oynatıldığı ihbarı alan Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, söz konusu yerlere operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, kumar oynarken suçüstü yakalanan 12 kişiye toplam 16 bin 32 lira para cezası uygulandı, kumarda kullanılan paralara el konuldu.

İşletme sahipleri hakkında ayrıca "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

AA / Murat Asil - Son Dakika Haberleri
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