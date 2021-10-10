Kayseri'de kağıt fabrikasında yangın; alevler fabrikayı kapladı - Haberler
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Kayseri'de kağıt fabrikasında yangın; alevler fabrikayı kapladı

Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Haberler | Güncel
Kayseri'de kağıt fabrikasında yangın; alevler fabrikayı kapladı

KAYSERİ'de kağıt fabrikasında çıkan yangında alevler gökyüzünü aydınlattı.

KAYSERİ'de kağıt fabrikasında çıkan yangında alevler gökyüzünü aydınlattı. İtfaiye ekipleri söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesindeki bir kağıt fabrikasında saat 21.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangında alevler kısa sürede tüm fabrikayı sardı. Fabrika çalışanlarının ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye erleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Fabrikayı kaplayan alevler kentin birçok noktasından görüldü. Yangın haberini alan fabrika sahipleri de olay yerine gelerek, çalışmaları gözyaşları içerisinde izledi. İtfaiye görevlileri yangını kontrol altına almak çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.


Kayseri'de kağıt fabrikasında yangın; alevler fabrikayı kapladı

Kayseri'de kağıt fabrikasında yangın; alevler fabrikayı kapladı

Kayseri'de kağıt fabrikasında yangın; alevler fabrikayı kapladı

Kayseri'de kağıt fabrikasında yangın; alevler fabrikayı kapladı

Kayseri'de kağıt fabrikasında yangın; alevler fabrikayı kapladı

Kayseri'de kağıt fabrikasında yangın; alevler fabrikayı kapladı

Kayseri'de kağıt fabrikasında yangın; alevler fabrikayı kapladı

Kayseri'de kağıt fabrikasında yangın; alevler fabrikayı kapladı

Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Son Dakika Haberleri
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