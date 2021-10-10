Kayseri'de fabrika yangını: alevler geceyi aydınlattı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri'de fabrika yangını: alevler geceyi aydınlattı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri'de bir kağıt fabrikasında çıkan yangında alevler geceyi aydınlattı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de bir kağıt fabrikasında çıkan yangında alevler geceyi aydınlattı. Çok sayıda itfaiye ekibi yangını söndürmek için çalışıyor.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesinde bulunan Kayseri OSB İpek Sokak'ta bulunan kağıt fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Çıkan yangın kısa süre içerisinde büyürken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürerken, çıkan alevler geceyi aydınlattı.

(Ali Göç - Eren Kan - Mükremin Kaya/İHA)

Kayseri'de fabrika yangını: alevler geceyi aydınlattı

Kayseri'de fabrika yangını: alevler geceyi aydınlattı

Kayseri'de fabrika yangını: alevler geceyi aydınlattı

Kayseri'de fabrika yangını: alevler geceyi aydınlattı

Kayseri'de fabrika yangını: alevler geceyi aydınlattı

Kayseri'de fabrika yangını: alevler geceyi aydınlattı

Kayseri'de fabrika yangını: alevler geceyi aydınlattı

Kayseri'de fabrika yangını: alevler geceyi aydınlattı

Kayseri'de fabrika yangını: alevler geceyi aydınlattı
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberleri... Isparta'da görevi başında kalp krizi geçiren itfaiyeci hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Isparta'da görevi başında kalp krizi geçiren itfaiyeci hayatını kaybetti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Necmettin Erbakan Vladimir Putin
Magazin Kubilay Aka Acun Ilıcalı
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Lewis Hamilton Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Mimar Sinan Mustafa Varank
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kayseri'de fabrika yangını: alevler geceyi aydınlattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.10.2021 22:38:28. #1.11#