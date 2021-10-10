Kayseri'de kağıt fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
AA / Hakan Can Şahin - Haberler | Güncel
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir kağıt fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
KAYSERİ (AA) - Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde ( Osb ) bir kağıt fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
OSB'de faaliyet gösteren kağıt fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın kentin birçok noktasından görülüyor.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.
AA / Hakan Can Şahin - Son Dakika Haberleri