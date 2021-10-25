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Kayseri'de kaçak avlanan 5 kişiye 5 bin 650 lira ceza kesildi

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel
Kayseri'de kaçak avlanan 5 kişiye 5 bin 650 lira ceza kesildi

Kayseri'nin Pınarbaşı ve Develi ilçelerinde yasa dışı avlanırken suçüstü yakalanan 5 kişiye, 5 bin 650 lira ceza uygulandı.

Kayseri'nin Pınarbaşı ve Develi ilçelerinde yasa dışı avlanırken suçüstü yakalanan 5 kişiye, 5 bin 650 lira ceza uygulandı.

Kayseri Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekipler Pınarbaşı ve Develi ilçelerinde yaptıkları koruma kontrol esnasında yasa dışı avlanan 5 kişiyi yakaladı.

Kaçak avcıların vurdukları değerlendirilen birer ölü tavşan ve ördek ele geçildi, 5 kişiye toplam 5 bin 650 lira ceza kesildi.

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Son Dakika Haberleri
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