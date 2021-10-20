Kayseri'de kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri'de kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

AA / Hakan Can Şahin - Haberler | Güncel
Kayseri'de kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

Kayseri'de kablo hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de kablo hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, haber leşme ve enerji nakil kablosu hırsızlığı olayları başta olmak üzere hırsızlık olaylarını önlemek amacıyla yol kontrol ve arama çalışmalarına yoğunluk verdi.

Bu kapsamda ekipler, inşaattan demir ve Türk Telekom'a ait 100 metre bakır kablo çaldıkları belirlenen M.L, E.K. ve Ö.K'yi suç üstü yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerden Ö.K'nin farklı tarihlerde gerçekleştirilen 4 ayrı hırsızlık olayının da firari şüphelisi olarak arandığı tespit edildi.

AA / Hakan Can Şahin - Son Dakika Haberleri
Nijerya Cumhurbaşkanı Buhari: 'Enerji, savunma sanayi, madencilik ve hidrokarbon alanlarında anlaşmalar imzaladık.

Nijerya Cumhurbaşkanı Buhari: "Enerji, savunma sanayi, madencilik ve hidrokarbon alanlarında anlaşmalar imzaladık.

 Tandıra gömülü halde cesetleri bulunan çiftin oğulları: Amcam, ailemi katlettiği evde beni de öldürmek istedi

Tandıra gömülü halde cesetleri bulunan çiftin oğulları: Amcam, ailemi katlettiği evde beni de öldürmek istedi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title