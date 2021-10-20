Kayseri'de kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de kablo hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, haber leşme ve enerji nakil kablosu hırsızlığı olayları başta olmak üzere hırsızlık olaylarını önlemek amacıyla yol kontrol ve arama çalışmalarına yoğunluk verdi.

Bu kapsamda ekipler, inşaattan demir ve Türk Telekom'a ait 100 metre bakır kablo çaldıkları belirlenen M.L, E.K. ve Ö.K'yi suç üstü yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerden Ö.K'nin farklı tarihlerde gerçekleştirilen 4 ayrı hırsızlık olayının da firari şüphelisi olarak arandığı tespit edildi.