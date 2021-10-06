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Kayseri'de kablo hırsızlığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı

AA / Murat Asil - Haberler | Güncel
Kayseri'de kablo hırsızlığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Kayseri'nin kablo hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin kablo hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent genelinde 7 noktada telefon kablolarının kesildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, kabloları keserek aracına yükleyip kaçan şüphelinin R.S. (30) olduğunu belirledi.

Şüpheli R.S. ikametine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

AA / Murat Asil - Son Dakika Haberleri
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