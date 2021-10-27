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Kayseri'de jandarma okul çevrelerini ve servis araçlarını denetledi

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel
Kayseri'de jandarma okul çevrelerini ve servis araçlarını denetledi

Kayseri'de jandarma ekipleri çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik çalışmalar kapsamında, okul çevreleri ile servis araçlarını denetledi.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de jandarma ekipleri çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik çalışmalar kapsamında, okul çevreleri ile servis araçlarını denetledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından "Çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri ile servis araçları denetim uygulaması" gerçekleştirildi.

Uygulama, okul çağındaki çocuk ve gençleri başta uyuşturucu maddeler olmak üzere narkotik ve asayiş suçlarından korumak, eğitim ve öğretimlerini güvenli bir ortamda sürdürmelerini sağlamak, çocukların suça sürüklenmesini ve suç mağduru olmasını engellemek, zararlı alışkanlıklardan ve tehlikeli maddelerden korumak amacıyla yapıldı.

Faaliyet kapsamında, 178 okul kampüsü ile çevresinde bulunan parklar, bahçeler, metruk binalar, uyuşturucu madde kullanımı ve satışı olabilecek yerler, alkollü işletmeler gibi noktalar kontrol edildi.

Ayrıca, okul servisleri kontrol edilerek, öğrencilere "Kişisel güvenlik ve suçtan korunma" konusunda bilgilendirme yapılıp, Jandarma Çocuk Dergisi ve kalem kutusu hediye edildi.

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Son Dakika Haberleri
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