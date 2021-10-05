Kayseri'de jandarma ekiplerinin eylül ayı asayiş raporu yayımlandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Jandarma Komutanlığı ekiplerinin eylül ayında yaptığı çalışmalarda PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DEAŞ terör örgütlerine üye 12 şüphenin yakalandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda, terörle mücadele kapsamında PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DEAŞ terör örgütlerine göz açtırılmadı.

Bu örgütlere düzenlenen operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Janadarma ekipleri bunun yanında dolandırıcılık, hırsızlık, uyuşturucu, kaçakçılık ve resmi belgede sahtecilik gibi çeşitli suçlardan haklarında yakalama ve arama kararı bulunan 248 zanlıyı da yakaladı.

Ayrıca, kayıp 16 kişiden 9'u da bulunarak ailelerine teslim edildi.

Öte yandan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında da denetim yapan ekipler, karantina kuralına uymadığı tespit edilen 11 kişiye idari para cezası verdi.

Ayrıca, Türkiye Huzur Güven Uygulaması kapsamında yapılan 10 bin 704 sorgulamada arama kaydı bulunan 23 kişi yakalandı. Kontrolü yapılan 5 bin 640 araçtan 56'sı trafikten men edilirken, 338 araca da idari para cezası uygulandı.