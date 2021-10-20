Kayseri'de iki yıl önce çalınan motosiklet Kırşehir'de jandarmanın dikkati sayesinde bulundu

KIRŞEHİR (AA) - Kayseri'de iki yıl önce çalınan motosiklet, Kırşehir'de jandarma ekibinin köy yolunda yaptığı kontrolde bulundu.

Kırşehir Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, jandarma ekibi, merkeze bağlı Çayağzı köyü yolu üzerinde yol emniyet ve kontrol devriye görevi yaptı.

Çalışma sırasında 40 EL 266 plakalı kamyonetin üzerindeki plakasız motosikletten şüphelenen ekip, şase numarası sorgulamasında motosikletin iki yıl önce Kayseri'den çalındığını tespit etti.

Motosikleti sahibine teslim eden jandarma ekibi, kamyonetin sürücüsü hakkında adli işlem yaptı.