Kayseri'de hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de evlerden giysi çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin kentte meydana gelen 5 hırsızlık olayının faillerinin yakalanması için başlattığı çalışma kapsamında dün gözaltına alınan A.S. (26), A.Ö. (26), L.R. (31), AC. (18) ve T.E. (29) ile çalıntı giysileri satın alan H.U'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen zanlılardan A.S, A.Ö. ve L.R. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.