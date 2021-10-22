Kayseri'de hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri'de hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı

AA / Sercan Küçükşahin - Haberler | Güncel
Kayseri'de hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı

Kayseri'de evlerden giysi çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de evlerden giysi çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin kentte meydana gelen 5 hırsızlık olayının faillerinin yakalanması için başlattığı çalışma kapsamında dün gözaltına alınan A.S. (26), A.Ö. (26), L.R. (31), AC. (18) ve T.E. (29) ile çalıntı giysileri satın alan H.U'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen zanlılardan A.S, A.Ö. ve L.R. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

AA / Sercan Küçükşahin - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title