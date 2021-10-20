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Kayseri'de hırsızlık şüphelisi yakalandı

AA / Hakan Can Şahin - Haberler | Güncel
Kayseri'de hırsızlık şüphelisi yakalandı

Kayseri'de hırsızlık yaptığı iddiasıyla aranan şüpheli yakalandı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de hırsızlık yaptığı iddiasıyla aranan şüpheli yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin kentte meydana gelen hırsızlık olaylarının faillerinin tespiti ve yakalanabilmeleri için sürdürdüğü çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, bir evden laptop hırsızlığı yaptığı iddiasıyla aranan M.K. (18), ikametinde yakalanarak gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada bulunan laptop ise sahibine teslim edildi.

AA / Hakan Can Şahin - Son Dakika Haberleri
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