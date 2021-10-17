Kayseri'de havalandırma boşluğuna düşen kişi yaralandı - Haberler
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Kayseri'de havalandırma boşluğuna düşen kişi yaralandı

AA / Ergün Haktanıyan - Haberler | Güncel
Kayseri'de havalandırma boşluğuna düşen kişi yaralandı

Kayseri'de bir kişi havalandırma boşluğundan beton zemine düşerek yaralandı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir kişi havalandırma boşluğundan beton zemine düşerek yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Suriye uyruklu A.F. (25), Fevziçakmak Mahallesi Esen Sokak'taki üç katlı apartmanın ikinci katındaki banyo havalandırma boşluğundan beton zemine düştü.

Olayı fark eden apartman sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Vücudunda kırıklar meydana gelen A.F, sağlık ekipleri tarafından Kayseri Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Ergün Haktanıyan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kayseri'de havalandırma boşluğuna düşen kişi yaralandı - Haberler
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