Kayseri'de halı ve yorgan içerisine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi - Haberler
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Kayseri'de halı ve yorgan içerisine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

AA / Ergün Haktanıyan - Haberler | Güncel
Kayseri'de halı ve yorgan içerisine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

Kayseri'de bir otomobilde halı ve yorgan içerisine saklanmış uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir otomobilde halı ve yorgan içerisine saklanmış uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve İstihbarat şubesi ekipleri, batı illerinden Develi ilçesine uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine uygulama noktasında bir otomobili durdurdu.

Otomobilin bagajında dedektör köpekle arama yapan ekipler, halı ve yorgan içerisine gizlenmiş 54 gram sentetik uyuşturucu, 10 gram esrar ele geçirdi.

Operasyonda iki zanlı "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

AA / Ergün Haktanıyan - Son Dakika Haberleri
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