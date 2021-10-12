Kayseri'de hafif ticari araçta 15 kilogram eroin bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri'de hafif ticari araçta 15 kilogram eroin bulundu

AA / Murat Asil - Haberler | Güncel
Kayseri'de hafif ticari araçta 15 kilogram eroin bulundu

Kayseri'de düzenlenen operasyonda 15 kilogram eroin ele geçirildi.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen operasyonda 15 kilogram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, doğu illerinden batıya yüklü miktarda uyuşturucu sevk edileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Sivas-Kayseri kara yolundaki uygulama noktasında bir hafif ticari aracı durduran ekipler, narkotik köpeği "Atena" ile yaptıkları aramada, arka kapı döşemelerinin arasına gizlenmiş 30 paket halinde 15 kilogram eroin buldu.

Gözaltına alınan araç sürücüsünün emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AA / Murat Asil - Son Dakika Haberleri
28 ilde 20 suç örgütüne yönelik 'Çekirge' operasyonu başlatıldı

28 ilde 20 suç örgütüne yönelik "Çekirge" operasyonu başlatıldı

 Polis 'Direnme yat' dedi yatmadı, yatırıldı kalkmadı

Polis "Direnme yat" dedi yatmadı, yatırıldı kalkmadı

 Kolombiya'dan Türkiye'ye gönderileceği iddia edilen 5 ton kokainle ilgili Narkotik'ten açıklama

Kolombiya'dan Türkiye'ye gönderileceği iddia edilen 5 ton kokainle ilgili Narkotik'ten açıklama
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Namaz Vakitleri Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu
Magazin Işıl Sergen Amelia Hamlin Mehmet Ali Erbil Demet Akalın
Spor Mesut Özil Serdar Aziz Fatih Terim Lewis Hamilton
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Rüya Tabirleri Oğuzhan Asiltürk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kayseri'de hafif ticari araçta 15 kilogram eroin bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.10.2021 17:31:17. #1.13#