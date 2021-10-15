Kayseri'de Hacılar ilçesi Kovid-19 aşılamasında maviye kategoriye geçti

TALAS, KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 20 yaş üstü ikinci doz Kovid-19 aşılamasında Akkışla, Yeşilhisar ve Talas'tan sonra yüzde 75'in üzerine çıkarak mavi kategoriye geçen dördüncü ilçe Hacılar oldu.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Özyalçın, yaptığı açıklamada, Kayseri'de şu ana kadar 1 milyon 875 bin doz aşı yapıldığını belirtti.

Bunun 970 bininin 1'inci doz, 775 bininin ise 2'inci doz aşılama olduğunu vurgulayan Özyalçın, "İkinci doz aşılama bizim için çok daha önemli. Hastalığa bir şekilde yakalanırsak koruyuculuğu kesinlikle daha yüksek. Hastanelerde yatış oranımızda ikinci doz aşısını olan kişileri çok az görüyoruz. Hastaneye yatmış olsalar da hastalığı rahat atlatıyorlar ve yoğun bakıma geçiş oranları da oldukça düşük. Dolayısıyla biz herkesin ikinci doz aşısını yaptırmasını şiddetle öneriyoruz." ifadelerini kullandı.

Özyalçın, Kayseri'de halen 150 bin civarında kişinin aşı yaptırmadığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Pandemi ile mücadelemize henüz katkıda bulunmamış insanlarımız var. Biz bir an önce onları da aşılanmaya davet ediyoruz. Aşılama işlemlerimiz hastanelerde, aile sağlığı merkezlerimizde, aşı çadırlarımızda devam etmektedir. Dolayısıyla aşıya ulaşma noktasında hiçbir sıkıntımız yok. Türkiye pandemi ile mücadelede dünyada örnek gösterilen ülkeler arasında yer almakta. Biz de Kayseri olarak yüzde 75'i kısa bir sürede yakalayarak bu mücadelede öne geçmek istiyoruz. Destek veren herkese ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum."