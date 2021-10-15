Kayseri'de Hacılar ilçesi Kovid-19 aşılamasında maviye kategoriye geçti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri'de Hacılar ilçesi Kovid-19 aşılamasında maviye kategoriye geçti

AA / Sercan Küçükşahin - Haberler | Güncel
Kayseri'de Hacılar ilçesi Kovid-19 aşılamasında maviye kategoriye geçti

Kayseri'de 20 yaş üstü ikinci doz Kovid-19 aşılamasında Akkışla, Yeşilhisar ve Talas'tan sonra yüzde 75'in üzerine çıkarak mavi kategoriye geçen dördüncü ilçe Hacılar oldu.

TALAS, KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 20 yaş üstü ikinci doz Kovid-19 aşılamasında Akkışla, Yeşilhisar ve Talas'tan sonra yüzde 75'in üzerine çıkarak mavi kategoriye geçen dördüncü ilçe Hacılar oldu.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Özyalçın, yaptığı açıklamada, Kayseri'de şu ana kadar 1 milyon 875 bin doz aşı yapıldığını belirtti.

Bunun 970 bininin 1'inci doz, 775 bininin ise 2'inci doz aşılama olduğunu vurgulayan Özyalçın, "İkinci doz aşılama bizim için çok daha önemli. Hastalığa bir şekilde yakalanırsak koruyuculuğu kesinlikle daha yüksek. Hastanelerde yatış oranımızda ikinci doz aşısını olan kişileri çok az görüyoruz. Hastaneye yatmış olsalar da hastalığı rahat atlatıyorlar ve yoğun bakıma geçiş oranları da oldukça düşük. Dolayısıyla biz herkesin ikinci doz aşısını yaptırmasını şiddetle öneriyoruz." ifadelerini kullandı.

Özyalçın, Kayseri'de halen 150 bin civarında kişinin aşı yaptırmadığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Pandemi ile mücadelemize henüz katkıda bulunmamış insanlarımız var. Biz bir an önce onları da aşılanmaya davet ediyoruz. Aşılama işlemlerimiz hastanelerde, aile sağlığı merkezlerimizde, aşı çadırlarımızda devam etmektedir. Dolayısıyla aşıya ulaşma noktasında hiçbir sıkıntımız yok. Türkiye pandemi ile mücadelede dünyada örnek gösterilen ülkeler arasında yer almakta. Biz de Kayseri olarak yüzde 75'i kısa bir sürede yakalayarak bu mücadelede öne geçmek istiyoruz. Destek veren herkese ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum."

AA / Sercan Küçükşahin - Son Dakika Haberleri
İstanbul'da 19 milyon 986 bin 879 doz aşı uygulandı

İstanbul'da 19 milyon 986 bin 879 doz aşı uygulandı

 Son dakika haber... Türkiye'de 362 bin 217 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haber... Türkiye'de 362 bin 217 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi hayatını kaybetti

 Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı Açıklaması

Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı Açıklaması
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mahmut Özer Hulusi Akar Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Derya Tuna Işıl Sergen Mustafa Keser Zeynep Bastık
Spor Schumacher Sergio Perez Lewis Hamilton Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ali İhsan Su
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kayseri'de Hacılar ilçesi Kovid-19 aşılamasında maviye kategoriye geçti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.10.2021 17:29:47. #1.17#