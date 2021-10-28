KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de geceyi şimşekler aydınlattı

KAYSERİ - Kayseri'de yağmurun ardından çakan şimşekler, geceyi aydınlattı.

Kayseri'de yağmurun ardından çakan şimşekler, görsel şölen oluşturdu. Fotoğraf karelerine de yansıyan şimşekler, kent merkezinde geceyi aydınlattı.

Meteoroloji'den 'yağmur' uyarısı

Öte yandan, Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kayseri'nin Kayseri'nin doğu ilçelerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışın olacağı, yağışların yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı beklendiği bildirildi.