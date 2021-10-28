Kayseri'de geceyi şimşekler aydınlattı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri'de geceyi şimşekler aydınlattı

İhlas Haber Ajansı / Ali Göç - Haberler | Güncel

Kayseri'de geceyi şimşekler aydınlattı Kayseri'de yağmurun ardından çakan şimşekler, geceyi aydınlattı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de geceyi şimşekler aydınlattı

KAYSERİ - Kayseri'de yağmurun ardından çakan şimşekler, geceyi aydınlattı.

Kayseri'de yağmurun ardından çakan şimşekler, görsel şölen oluşturdu. Fotoğraf karelerine de yansıyan şimşekler, kent merkezinde geceyi aydınlattı.

Meteoroloji'den 'yağmur' uyarısı

Öte yandan, Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kayseri'nin Kayseri'nin doğu ilçelerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışın olacağı, yağışların yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı beklendiği bildirildi.

Kayseri'de geceyi şimşekler aydınlattı

Kayseri'de geceyi şimşekler aydınlattı

Kayseri'de geceyi şimşekler aydınlattı

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Ali Göç - Son Dakika Haberleri
Babasını darp edip annesini rehin alan kadın ikna edildi

Babasını darp edip annesini rehin alan kadın ikna edildi

 Son dakika haberi: Otobüs durağında cinsel ilişki teklifi ile taciz iddiasına 8 ay hapis

Son dakika haberi: Otobüs durağında cinsel ilişki teklifi ile taciz iddiasına 8 ay hapis
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title