Kayseri'de fuhuş yapılan 6 ev mühürlendi

KAYSERİ (İHA) - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından 15 Eylül-14 Ekim tarihleri arasında yapılan çalışmalarda fuhuş yapıldığı tespit edilen 6 ev mühürlendi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucunda 2'si cinsel içerikli suç, 6'sı kumar olayı olmak üzere adli işlem yapılan 8 olayda yakalanan şüphelilerden 1'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Ayrıca fuhuş, kumar ve kabahatler kanunu kapsamında toplam 96 şahsa idari yaptırım karar tutanağı düzenlenerek, fuhuş yapıldığı tespit edilen 6 ev, komisyon kararı ile kapatıldı.

Hırsızlık Büro Amirliği çalışmalarında da 38'i evden, 54'ü işyerinden ve kurumdan, 17'si otodan, 18'i açıktan, 3'ü bisiklet, 7'si diğer hırsızlıklar olmak üzere işlem yapılan toplam 137 hırsızlık olayında yakalanan 158 şahıstan 32'si tutuklandı. Yapılan çalışmalarda şüpheli şahıslardan elde edilen yaklaşık 52 bin 760 TL değerinde malzeme de mağdurlara teslim edildi.

Diğer yandan Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda, haklarında çeşitli suçlardan dolayı yakalama ve UYAP aranması bulunan 580 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildi. Yakalanan şahıslardan 255'i tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği'nce yapılan çalışmalarda kayıp müracaatı alınan 91 şahıstan 77'si bulunurken, 14 kayıp şahsın arama çalışmaları ise devam ediyor. - KAYSERİ

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