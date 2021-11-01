Kayseri'de firari hükümlü yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri'de firari hükümlü yakalandı

AA / Hakan Can Şahin - Haberler | Güncel
Kayseri'de firari hükümlü yakalandı

Kayseri'de hakkında 13 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü polis ekiplerince yakalandı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de hakkında 13 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü polis ekiplerince yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları ve yakalama emri bulunanların yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda belirlenen bir adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, 13 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü O.S'yi gözaltına aldı.

Fiari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilecek.

AA / Hakan Can Şahin - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title