Kayseri'de firari 4 hükümlü yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 4 hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında "Birden fazla kişi ile tehdit" suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.G. ve S.Ö. ile aynı suçtan 8 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.T'yi yakaladı.

"Cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 5 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.B. de saklandığı evde gözaltına alındı.

Yakalanan firari hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.