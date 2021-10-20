Kayseri'de FETÖ operasyonunda 5 zanlı yakalandı
Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, örgütün güncel yapılanması içerisinde bulundukları değerlendirilen 5 zanlının yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi.
Operasyonda gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togo Cumhurbaşkanı Gnassingbe ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması
Ankara merkezli FETÖ soruşturmalarında 123 kişi hakkında gözaltı kararı
Son dakika haberi | Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen iki ayrı FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 123 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.