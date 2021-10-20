Kayseri'de FETÖ operasyonunda 5 zanlı yakalandı - Haberler
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Kayseri'de FETÖ operasyonunda 5 zanlı yakalandı

AA / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel
Kayseri'de FETÖ operasyonunda 5 zanlı yakalandı

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, örgütün güncel yapılanması içerisinde bulundukları değerlendirilen 5 zanlının yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Esma Küçükşahin - Son Dakika Haberleri
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