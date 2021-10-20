Son dakika: Kayseri'de FETÖ'nün güncel yapılanmasına operasyon: 4 gözaltı - Haberler
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Son dakika: Kayseri'de FETÖ'nün güncel yapılanmasına operasyon: 4 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Kayseri'de FETÖ'nün güncel yapılanmasına operasyon: 4 gözaltı Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen FETÖ operasyonunda örgütün güncel yapılanmasında yer alan ve yakalama kararı çıkartılan 5 kişiden 4'ü gözaltına alındı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de FETÖ'nün güncel yapılanmasına operasyon: 4 gözaltı

KAYSERİ - Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen FETÖ operasyonunda örgütün güncel yapılanmasında yer alan ve yakalama kararı çıkartılan 5 kişiden 4'ü gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturmaları kapsamında örgütün güncel yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi. Ekipler operasyon kapsamında 4 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. 1 kişiyi ise yakalamak için çalışma sürüyor.

Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Son dakika: Kayseri'de FETÖ'nün güncel yapılanmasına operasyon: 4 gözaltı

Son dakika: Kayseri'de FETÖ'nün güncel yapılanmasına operasyon: 4 gözaltı

Son dakika: Kayseri'de FETÖ'nün güncel yapılanmasına operasyon: 4 gözaltı
İhlas Haber Ajansı / Ali Göç - Son Dakika Haberleri
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