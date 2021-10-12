Kayseri'de FETÖ'den yargılanan 3 sanığa hapis cezası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de FETÖ/PDY'ye ilişkin davada yargılanan 3 sanık, 2 yıl 6 ay ile 6 yıl 10 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

4. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen karar duruşmalarında, tutuksuz sanıklar ihraç astsubay K.A, doktor Z.B. ve ev hanımı K.Y. ile avukatları hazır bulundu.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanıklar Z.B. ve K.A'nın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan, K.Y'nin ise "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme başkanı tarafından son sözü sorulan sanıklardan, örgüt üyelerinin, örgütün gizli haber leşme programı ByLock yazışmalarında ismi geçen Z.B, suçlamaları reddederek beraatini istedi.

Örgütün mahrem imamları ile ankesörlü hatlardan görüştüğü iddiasıyla yargılanan K.A. ise örgüt üyesi olmadığını savunarak beraatini talep etti.

Terör örgütü elebaşının talimatıyla Bank Asya'ya para yatırdığı suçlamasıyla hakkında dava açılan K.Y. de suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, sanık Z.B'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası vererek tutuklanmasına karar verdi. Z.B, duruşmanın ardından adliyede görevli polis tarafından tutuklandı.

Heyet, K.A'ya "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay, K.Y'ye ise "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi.