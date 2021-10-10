Kayseri'de facia gibi zincirleme kaza: 2'si ağır 6 yaralı - Haberler
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Kayseri'de facia gibi zincirleme kaza: 2'si ağır 6 yaralı

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Kayseri'de facia gibi zincirleme kaza: 2'si ağır 6 yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Altınoluk Mahallesi Seher Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada 38 UD 007 plakalı Volkswagen otomobil ile 01 AGA 971 plakalı Seat marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile savrulan otomobiller seyir halinde olan 38 AK 130 plakalı Range Rover marka cip ile 06 CFY 20 plakalı FİAT marka otomobile çarparken, 38 UD 007 plakalı otomobilin motor kısmı alev aldı. Kazada 01 AGA 971 plakalı otomobil sürücüsü ve yolcu ağır yaralanırken, 38 UD 007 ve 06 CFY 20 plakalı otomobillerdeki toplam 4 kişi de hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından yanan araç söndürülürken, yaralılar da ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yol üzerinde güvenlik önlemi aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Eren Kan - Mükremin Kaya/İHA)

Kayseri'de facia gibi zincirleme kaza: 2'si ağır 6 yaralı

Kayseri'de facia gibi zincirleme kaza: 2'si ağır 6 yaralı

Kayseri'de facia gibi zincirleme kaza: 2'si ağır 6 yaralı

Kayseri'de facia gibi zincirleme kaza: 2'si ağır 6 yaralı

Kayseri'de facia gibi zincirleme kaza: 2'si ağır 6 yaralı

Kayseri'de facia gibi zincirleme kaza: 2'si ağır 6 yaralı

Kayseri'de facia gibi zincirleme kaza: 2'si ağır 6 yaralı

Kayseri'de facia gibi zincirleme kaza: 2'si ağır 6 yaralı

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