Kayseri'de ekonomik ömrünü tamamlamış içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatları yenileniyor - Haberler
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Kayseri'de ekonomik ömrünü tamamlamış içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatları yenileniyor

AA / Sercan Küçükşahin - Haberler | Güncel
Kayseri'de ekonomik ömrünü tamamlamış içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatları yenileniyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde ekonomik ömrünü tamamlamış içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarını yeniliyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su Ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde ekonomik ömrünü tamamlamış içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarını yeniliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde yeni hat imalatlarının yanı sıra mevcut hatlarda da yenileme çalışması başlatıldı.

Muhtelif mahallelerde ekonomik ömrünü tamamlayarak işlevini yitirmeye başlayan hatları belirleyen KASKİ ekipleri, yeni nesil borular ile yenileme çalışmalarına hız verdi.

Bu kapsamda Kocasinan ilçesi Yenidoğan Mahallesi Alınteri Caddesi'nde içme suyu ve kanalizasyon şebeke hatları yenileniyor.

Diğer yandan Yenişehir, Şeker, Mithatpaşa, Yıldızevler, Elagöz, Barsama, Hoca Ahmet Yesevi, Erkilet Cami Kebir, Osmangazi, General Emir ile Ertuğrul Gazi mahallelerinde de ekipler, son teknolojik ekipmanlarla mevcut hatları yeniliyor.

Muhtelif mahallelerde devam edecek çalışmalar ile kent genelindeki mevcut içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatları daha kaliteli bir yapıya kavuşturuluyor.

Ayrıca projeler kapsamında abone aktarımı da gerçekleştiriliyor.

Kayseri'de ekonomik ömrünü tamamlamış içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatları yenileniyor

Kayseri'de ekonomik ömrünü tamamlamış içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatları yenileniyor

Kayseri'de ekonomik ömrünü tamamlamış içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatları yenileniyor

Kayseri'de ekonomik ömrünü tamamlamış içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatları yenileniyor

AA / Sercan Küçükşahin - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kayseri'de ekonomik ömrünü tamamlamış içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatları yenileniyor - Haberler
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