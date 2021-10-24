"Dur" ihtarına uymayan otomobilde el bombası çıktı

KOCASİNAN, KAYSERİ (AA) - Kayseri'de güvenlik güçlerinin "dur" ihtarına uymayıp kaçan otomobilde el bombası ve tabanca ele geçirildi.

Kocasinan ilçesine bağlı Sanayi Mahallesi Gazali Caddesi'nde devriye gezen gece bekçileri, park halindeki 34 CCN 817 plakalı otomobilin içerisinde bulunan 3 kişiyi kontrol etmek istedi.

Bekçilerin kendilerine yöneldiğini gören şüpheliler, otomobille kaçmaya çalışırken park halindeki başka bir araca çarparak kaza yaptı.

Otomobilden inerek kaçmaya çalışan S.A, M.T. ve K.T. bölgede bulunan Kocasinan Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı polisler tarafından yakalandı.

Kaçmaya çalışırken kaza yapan otomobildeki aramada bir el bombası, bir tabanca, bir miktar uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.

Bölgede geniş güvenlik önlemi alınırken bomba imha uzmanları olay yerine sevk edildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.