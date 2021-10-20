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Kayseri'de devrilen ATV'nin altında kalan sürücü öldü

AA / Murat Asil - Haberler | Güncel
Kayseri'de devrilen ATV'nin altında kalan sürücü öldü

Kayseri'nin Felahiye ilçesinde ATV aracının devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Felahiye ilçesinde ATV aracının devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Silahtar Mahallesi'nde 72 yaşındaki M.G'nin kullandığı ATV devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Aracın altında kalan M.G'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cenaze, hastane morguna kaldırıldı.

AA / Murat Asil - Son Dakika Haberleri
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